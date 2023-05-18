Pendikspor son maça bıraktı

SPOR Toto Birinci Lig'de direkt Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Pendikspor, hedefe kilitlendi. Son olarak sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, rakibi Rizespor'un Göztepe'ye takılmasıyla birlikte ilk iki umudunu son maça taşıdı. Kırmızı-beyazlılar, ligin son maçında pazar günü saat 16.00'da Manisa FK'ya konuk olacak. Pendik bu maçı kazanır, Rizespor da bir başka İzmir takımı Altınordu'ya mağlup olursa İstanbul temsilcisi, ikili averajdaki üstünlüğü nedeniyle Süper Lig'e yükselecek. Rize'nin Altınordu karşısında puan alması durumunda ise Play-Off'lara kalacak olan Pendikspor direkt olarak finale yükselecek.

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