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Haberler Spor Karanlıkta maç!

Karanlıkta maç!

19.5.2023

Gazete

Karanlıkta maç!
Denizli U-15 Play-Off A Grubunda İncilipınargücü Gençlikspor Kulübü ile Kaptanspor karşı karşıya geldi. Şirinköy Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada, stat ışıklarının maçın bitimine 2 - 3 dakika kala açılması tartışmalara neden oldu. Karşılaşmada maçın bu şartlarda oynanmaması için ısrarla hakemlere çağrıda bulunan her iki takım teknik heyet ve yöneticileri, maçın bitiminde hakemlere tepki gösterdi. Maçı izlemeye gelen futbolcuların aileleri ve taraftar da maçın karanlıkta oynatılmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti. Kaptanspor Kulüp Başkanı Metin Küçükşahal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hedefimize tam olarak yaklaşmışken, bu kadar önemli bir karşılaşmanın bu şartlarda oynanması tamamen emek hırsızlığıdır. Maçı oynayan her iki takım yöneticileri olarak bu şartlarda maçın oynanamayacağını hakem heyetine iletmeye çalıştık, çağrıda bulunduk. Ancak hakem heyeti maçı devam ettirdi. Denizli'de futbolu yönetenlerin bu maçı uygun şartlarda tekrar oynatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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