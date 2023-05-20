120+9 mucizesi

Avrupa'da tarihi bir sezon geçiren temsilcilerimiz, kazandırdıkları puanlarla Türkiye'yi UEFA sıralamasında yeniden üst sıralara taşıdı. Hemen ensemizde olan İsviçre'nin temsilcisi Basel'in Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya, 120+9. dakikada yediği gol ile turnuvanın dışında kalması ülkemizi sevindirdi. Bu sonuçla UEFA sıralamasında 13. sırada bulunan İsviçre, 12. sırada bulunan Türkiye'yi geçemedi. Böylece Türkiye, ülke katsayısındaki yerini korudu ve sezonu 12. sırada tamamladı. Böylece Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderebilecek.2024/25 sezonunda Spor Toto Süper Lig'den 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek. Süper Lig şampiyonu olacak takım Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ile organizasyona katılacak. Ligin ikincisi ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'na katılarak Avrupa macerasını başlatacak. Üçüncü sırada ligi tamamlayan ekip UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu oynayacakken, dördüncü sırada bitiren ekip ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ile Avrupa kupalarına başlangıç yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan ekip ise UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ile maceraya katılacak.Spor Toto Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer almamız gerekiyordu. Avrupa'da bu sezon yarışan 5 temsilcimiz 11.800 puan toplamıştı. Böylece sezona 20. sırada başlayan Türkiye'nin ülkeler sıralamasındaki yeri 12. sıraya kadar çıkmıştı. Temsilcilerimizin bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı şu şekilde olmuştu: