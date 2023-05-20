Avrupa’da Türk gecesi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Finali bugün iki Türk takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit'in kapışmasına sahne olacak. İtalya'nın Torino kentinde Alpitour Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor ve Red Bull TV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic, ikinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek. VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi verecek ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.Avrupaoleybolunun en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank finale çıktı.Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkma başarısı sergileyen turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını iki maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi. Finale kadar namağlup ilerleyen Türk ekibi 9 maçtır yenilgi yüzü görmedi.