Judo ile kardeşlerine umut oldu

Görme Engelli Judo Milli Takımı, uluslararası organizasyonlarla 2024 Olimpiyatları'na Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hazırlanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ'ın hazırladığı kondisyon programıyla, sporcular güç depoluyor. Sporculardan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Esmer Taşkın, 17 yaşındayken tanıştığı judoda, geçen yıl Bakü'de, J1 70 kiloda dünya birincisi, İtalya'da ise Avrupa üçüncüsü oldu. Altında madalya kazanmak için çok çalıştığını belirten Taşkın, şunları söyledi: "Judoya başlamam potansiyelimin olduğunu söyleyen bir öğretmenim sayesine oldu. Türkiye'de birçok şampiyonluğum var. Başarılarımdan elde ettiğim kazancımla da kardeşlerimin eğitimine yardımcı oluyorum. 8 kardeşiz ve en büyükleri benim. Yaşları 13 ile 25 arası değişiyor. 5'i aktif öğrenci, diğer 2'si okulu bitirdi ama henüz bir işleri, meslekleri yok. Kardeşlerimin eğitim masraflarını karşılıyorum. Olimpiyatta Allah'ın izniyle madalya alacağım."

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