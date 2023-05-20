Manisa FK’da belirsizlik hakim

Spor Toto 1. Lig'de bitime 1 hafta kala Play-Off yarışına havlu atan Manisa FK'da ağızları bıçak açmıyor. Ligde sezon başında konulan hedef tutturamayan siyah-beyazlılar, yarın Pendikspor'u konuk edeceği maçın ardından gelecek sezonu planlamaya başlayacak. Manisa ekibinin yönetimi, teknik direktör Yalçın Koşukavak'tan ayrıntılı rapor isterken genç çalıştırıcı ve ekibinin kaderi de yapılacak bu toplantının ardından belli olacak. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona erecek olan futbolcular Burak Çoban, Junior Fernandes, Edgar Prib, Alione Ba, Muhammed Mert ve Metehan Baltacı'nın da gelecekleri belirsiz. Yönetimin teknik heyetten alacağı rapora göre bu isimlerle de masaya oturması bekleniyor.

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