Nefes nefese

Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken, zirve hattı adeta alev aldı. Üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veriyor. Lider Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-0 yenmesiyle ikinci sıradaki Fenerbahçe ile fark 8'e çıksa da sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında 3-1 kazanarak farkı tekrar 5'e indirdi ve şampiyonluk yarışını bırakmayacağını gösterdi. Kanarya bu hafta ligden çekilen Hatayspor'dan 3 puan alacakken, Galatasaray'ın bugün Sivasspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi kazanırsa 36. haftada oynanacak Ankaragücü karşılaşmasını kazanması halinde Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğu ilan edecek ve derbiye rahat çıkacak.Olası puan kayıplarında ise Fenerbahçe ipi göğüslemek için iştahlanacak. 3. sıradaki Beşiktaş ise bu haftayı 'Bay' takım olarak geçecek. Kara Kartal şampiyonluk ve ikincilik için hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek.