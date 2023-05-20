Petkim’in umudu var

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off savaşı veren Aliağa Petkimspor'un umudu devam ediyor. Sezona Play-Off iddiasıyla başlayan, ancak ateş hattından uzun bir süre kurtulamayan İzmir temsilcisi, son haftalardaki performansıyla ligde kalmayı garantilerken, hedefini yeniden Play-Off olarak belirledi. Son olarak önceki gün Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 101-96'lık skorla teslim olan Petkimspor'un son haftaya girilirken şansı devam ediyor. Aliağa Petkimspor, normal sezonun son haftasında yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

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