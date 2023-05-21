Avrupa’nın en büyüğü VAKIFBANK

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 6'ncı Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Büyük heyecana sahne olan maçın ilk setine Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı. 3 sayı farkla geriye düşen Vakıf- Bank, mola sonrası toparlandı. Sarısiyahlılar, daha az hata yaptığı son bölümde üstünlüğü alıp seti 27-25 aldı. İkinci sette de benzer bir senaryo yaşandı. Eczacı başı'nın iyi başladığı setin ikinci bölümünde özellikle Egonu ve Gabi ile ağırlığını koyan VakıfBank bu seti 25-17 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Boskovic ve Hande Baladın ile etkili olan Eczacıbaşı, bu seti baştan sona üstün götürerek 25-23 aldı ve durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin ilk böümü karşılıklı sayılarla geçildi. Ancak 12-12'den sonra 6-0'lık bir seri yakalayan VakıfBank bir anda farkı açtı. Son bölümünü rahat oynadıkları seti 25-17 kazanan sarı-siyahlılar, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa kupasını müzesine götürdü.



ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kupayı kazanan VakıfBank ve finalist Eczacıbaşı'nı tebrik etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, "CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu üst üste ikinci kez kazanan Vakıfbank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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