Manisa FK’nın rakibi Pendik

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefini tutturamayan Manisa FK bugün direkt Süper Lig'e yükselme umudunu koruyan Pendikspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sıralamada 56 puanla 9. basamakta bulunan ve ilk 7 şansını kaybeden siyah-beyazlılarda son oynanan Tuzlaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Edgar Prib ve Serkan forma giyemeyecek. İstanbul ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Prib'in yerine orta alanda Stark'ın oynaması bekleniyor. Manisa FK sezonu taraftarının önünde galibiyetle kapatmak istiyor.

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