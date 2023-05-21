Şampiyonluk kupaları İzmir’de

Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupaları, Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle bugün İzmir'de tanıtılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre, şampiyonluk kupaları, Alsancak Gençlik Merkezi'nde sporseverlerin ziyaretine açık olacak. İki ligde de sezon boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandığını belirten Bakan Kasapoğlu, kupaların İzmirli futbolseverlerle buluşacağını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, "Sezon boyunca futbolumuzun bütün güzelliklerini gerek saha içi gerekse saha dışında en güzel şekilde gösteren ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. Süper Lig şampiyonluk kupası, federasyonun 100. yılına özel olarak tasarlandı.



100. YILA ÖZEL TASARLANDI

TFF'nin bir aile olduğu, federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiasının bu ailenin 5 ana yapı taşını oluşturduğundan hareketle tasarlanan kupa, futbolun yıldızlarına atfedildi. Kupa tasarımı, üst kısımda yer alan futbol topu ile tamamlandı.

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