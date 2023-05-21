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Haberler Spor Sıralama netleşecek

Sıralama netleşecek

21.5.2023

Gazete

Sıralama netleşecek
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu lig etabı bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor ile Pendikspor'un doğrudan Süper Lig'e yükselme iddiası devam ediyor. 67 puana sahip Çaykur Rizespor'un Altınordu'yu konuk edeceği 38. haftada, 64 puanı bulunan Pendikspor da Manisa FK deplasmanında puan arayacak. Çaykur Rizespor bugün 7. kez, Pendikspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak için şansını zorlayacak. Süper Lig vizesi alamayan ekip, ligi 3. sırada bitirip doğrudan Play-Off finaline yükselecek.
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