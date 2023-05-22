Kasapoğlu kupaları tanıttı

İzmir'de 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti'den milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig Play-Off şampiyonluğu kupasını tanıttı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Alsancak Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kasapoğlu, yenilenip özel dizayn edilen kupaların 26 Mayıs Cuma gününe kadar İzmir'de sergileneceğini söyledi. Kupa sahiplerinin belli olmaya başladığını belirten Kasapoğlu, "Futbol liglerimizde sona yaklaşıyoruz. İpi göğüsleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Spor Toto'nun sponsoru olan liglerin iki kupasıyla birlikteyiz. Süper Lig'in şampiyonu yakında belli olacak. Bakanlık olarak kupalarımızı sergileyeceğiz. 26 Mayıs'a kadar kupa burada sergilenecek. Kupayı kazanacak takımlara ve renk katan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. 1. Lig'de Samsunspor şampiyon oldu. Samsunspor camiasını ve taraftarını tebrik ediyorum. İki takım daha Süper Lig'e gelecek. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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