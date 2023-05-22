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Haberler Spor Köyceğizli güreşçi Okul Sporları Grekoromende Türkiye şampiyonu oldu

Köyceğizli güreşçi Okul Sporları Grekoromende Türkiye şampiyonu oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yetişen güreşçi Yunus Sınakçı, Okul Sporları Grekoromen Güreş Gençler A kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük başarı elde etti.

22.05.2023, 18:31

Köyceğizli güreşçi Okul Sporları Grekoromende Türkiye şampiyonu oldu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetişen güreşçi Yunus Sınakçı Türkiye şampiyonu oldu.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Grekoromen Güreş Gençler A kategorisinde mücadele eden Köyceğizli sporcu Yunus Sınakçı büyük başarı elde etti. 19-21 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Grekoromen Güreş Gençler A Türkiye Şampiyonası'nda istikrarını sürdüren Köyceğizli, Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu ve Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Sınakçı 110 kg'da altın madalyanın sahibi ve Türkiye şampiyonu oldu.

Yine Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Furkan Gürbıyık 71 kilogramda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Grekoromen Güreş Gençler A kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız Yunus Sınakçı ve Furkan Gürbıyık şehrimize başarı ile dönerek bizleri gururlandırdı. Muğla Gençlik ve Spor Ailesi olarak sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

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