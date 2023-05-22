Kuşadasıspor’un gözü yarı finalde

TFF 3. Lig 2. Grup'taki normal sezonun son maçında 23 Elazığ FK'yı 5-2 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Kuşadasıspor, Play-Off çeyrek finaline hazırlanıyor. Grubu 51 puanla altıncı sırada tamamlayarak Play-Off'ta 66 puanla üçüncülüğü alan Orduspor 1967'yle eşleyen siyahbeyazlı ekip, rakibiyle 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Ordu'da karşılaşacak. Maçı kazanan taraf yarı finalde Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin galibi, bu turu da geçen takım ise tarafsız sahadaki finalde Alanya Kestelspor'un rakibi olacak. Kuşadasıspor, sezonun ilk yarısında evinde 2-1 yendiği Orduspor 1967'ye rövanşta 2-1 mağlup olmuştu.

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