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Haberler Spor Manisa FK evinde dağıldı

Manisa FK evinde dağıldı

Spor Toto Birinci Lig’in son haftasında bir iddiası kalmayan siyah beyazlılar, sahasında Pendikspor’a farklı mağlup olarak sezona veda etti.

22.5.2023

Gazete

Manisa FK evinde dağıldı
Spor Toto Birinci Lig'in son haftasında bir iddiası kalmayan Manisa FK, sahasında Pendikspor'a farklı mağlup oldu: 1-5. 26'da Regattin'in sol kanattan ortaladığı topa uzak direk dibinde Rosario'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samet'in ayaklarının arasından filelerle buluştu: 0-1. 40'ta Görkem, ceza sahası içerisinde kaleci Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Regattin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 44'te sağ kanatta Gakpa'nın gönderdiği ara pasa hareketlenen Tabla, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2. 59'da Gökcan'ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Aosman'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3.

SON SÖZÜ AOSMAN SÖYLEDİ
61'DE Regattin'in sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Kappel'in bekletmeden şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 1-4. 82'de sağ kanattan Kappel'in yerden çıkardığı pasta penaltı noktası önünde Aosman gelişine yaptığı vuruşla müsabakanın skorunu ilan eden golü kaydetti: 1-5.

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