Manisa FK evinde dağıldı

Spor Toto Birinci Lig'in son haftasında bir iddiası kalmayan Manisa FK, sahasında Pendikspor'a farklı mağlup oldu: 1-5. 26'da Regattin'in sol kanattan ortaladığı topa uzak direk dibinde Rosario'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samet'in ayaklarının arasından filelerle buluştu: 0-1. 40'ta Görkem, ceza sahası içerisinde kaleci Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Regattin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 44'te sağ kanatta Gakpa'nın gönderdiği ara pasa hareketlenen Tabla, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2. 59'da Gökcan'ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Aosman'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3.



SON SÖZÜ AOSMAN SÖYLEDİ

61'DE Regattin'in sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Kappel'in bekletmeden şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 1-4. 82'de sağ kanattan Kappel'in yerden çıkardığı pasta penaltı noktası önünde Aosman gelişine yaptığı vuruşla müsabakanın skorunu ilan eden golü kaydetti: 1-5.

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