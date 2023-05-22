Mete ve Fatma’dan bronz madalya

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı. Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Klasik yay karışık takım müsabakalarında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan milli takım, Endonezya'yı 5-1 yenerek bronz madalya elde etti. Türkiye, takım müsabakalarında makaralı yayda hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazanmıştı. Milli okçu İpek Tomruk, bireysel atışlarda kadınlar makaralı yay kategorisinde 4. olmuştu.

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