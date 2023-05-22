Nazilli rahatladı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta iki takımın da küme düşme korkusuyla çıktığı sezonun son hafta maçında evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, rakiplerinden Batman Petrolspor'un da Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilmesiyle ligde kalışını ilan etti. Sezonun son haftalarında kabus görerek bay geçtiği geçen hafta içi rakiplerinin aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesini iyice hissetmeye başlayan siyah-beyazlı ekip, evindeki finalde hata yapmadı. Bursaspor önünde yenik düşmesine rağmen puanı kapan Nazilli'de maç sonu büyük bir sevinç yaşandı. TFF Üçüncü Lig'de 2 yıl önce mucizevi bir şampiyonluk yaşattığı takımı İkinci Lig'de tutan isim de olan teknik direktör Toros, bu şartlar altında ligde kalmanın şampiyonluk kadar değerli olduğunu söyledi.



ESKİ OYUNCUSU HAYATTA TUTTU

Nazilli Belediyespor altyapısından çıkıp 7 yıl takımda forma giydikten sonra bu sezon başında Şanlıurfaspor'a transfer olan Mert Çapar, Batman Petrolspor'a 45+4'üncü dakikada attığı golle eski takımını ipten aldı. Eski Nazillili Mert'in golüyle yenik duruma düşen Batman, sahadan 2-0 yenik ayrılarak 45 puanla küme düşerken, Nazilli Belediyespor 46 puanla rakibinin 1 puan ve tek basamak önünde kurtuldu

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