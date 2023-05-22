  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli rahatladı

Nazilli rahatladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kümede kalmayı son maçta garantileyen Nazilli temsilcisi rahat bir nefes aldı.

22.5.2023

Gazete

Nazilli rahatladı
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta iki takımın da küme düşme korkusuyla çıktığı sezonun son hafta maçında evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, rakiplerinden Batman Petrolspor'un da Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilmesiyle ligde kalışını ilan etti. Sezonun son haftalarında kabus görerek bay geçtiği geçen hafta içi rakiplerinin aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesini iyice hissetmeye başlayan siyah-beyazlı ekip, evindeki finalde hata yapmadı. Bursaspor önünde yenik düşmesine rağmen puanı kapan Nazilli'de maç sonu büyük bir sevinç yaşandı. TFF Üçüncü Lig'de 2 yıl önce mucizevi bir şampiyonluk yaşattığı takımı İkinci Lig'de tutan isim de olan teknik direktör Toros, bu şartlar altında ligde kalmanın şampiyonluk kadar değerli olduğunu söyledi.

ESKİ OYUNCUSU HAYATTA TUTTU
Nazilli Belediyespor altyapısından çıkıp 7 yıl takımda forma giydikten sonra bu sezon başında Şanlıurfaspor'a transfer olan Mert Çapar, Batman Petrolspor'a 45+4'üncü dakikada attığı golle eski takımını ipten aldı. Eski Nazillili Mert'in golüyle yenik duruma düşen Batman, sahadan 2-0 yenik ayrılarak 45 puanla küme düşerken, Nazilli Belediyespor 46 puanla rakibinin 1 puan ve tek basamak önünde kurtuldu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA