Petkim lidere teslim

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Aliağa Petkim, son hafta lider Türk Telekom karşısına çıktı. Baştan sona üstün oynayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı farklı kazandı. Maça hızlı başlayan ve yüksel yüzdeyle oynayan Telekom, Bouteille ve Sestina ile etkili oldu. Ev sahibi ekip, 11-0'lık seriyle başladığı ilk periyodu 23-15 önde bitirdi.



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İkinci çeyreğin başında da hızlı hücumlarla etkili olmayı sürdüren Türk Telekom, devreye de 56-31 üstün girdi. Play-Off öncesi son karşılaşmasında adeta prova yapan Ankara temsilcisi, hızlı oyununu üçüncü çeyrekte de sürdürdü. Ev sahibinin yakaladığı serilere cevap vermekte zorlanan Aliağa Petkim, pota altında etkili olmaya çalıştı. Son çeyreğe 78-46'lık skorla girildi. Dördüncü çeyrekte de vites düşürmeyen Telekom, Emircan ve Rıdvan'ın da devreye girmesiyle farkı açmayı sürdürdü. Son bölümlerde gençleriyle de etkili olan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 49 sayı farkla 115-66'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

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