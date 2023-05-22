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Haberler Spor Ümraniyespor lige veda etti

Ümraniyespor lige veda etti

22.5.2023

Gazete

Ümraniyespor lige veda etti
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, 27 puanda son sırada kalırken, bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Birinci Lig'e düştü. 15. sıradaki İstanbulspor'un ligin 37. haftasında ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olması ve hükmen galip sayılacağı için Ümraniyespor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon Birinci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen İstanbul temsilcisi, lige tutunmayı başaramadı.
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