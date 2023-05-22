Vakıfbank çok mutlu

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihte ilk kez iki Türk takımı karşılaşırken, VakıfBank rakibi Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu ve büyük sevinç yaşadı. VakıfBank'ın İtalyan yıldızı Egonu ise tarihe geçen bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı takım ile şampiyonluk yaşayan İtalyan yıldız Egonu bunu başaran ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. VakıfBank'ta Paola Egonu 40 sayı ile maçın en skorer ismi olurken en değerli oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Üst üste 2., toplamda da 6. kez şampiyonluğa ulaşan Vakıf- Bank'ta Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

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