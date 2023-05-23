Bakan Akar’dan Kolovetsios’a sürpriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu Kayserispor kulübünü ziyaret etti. Bakan Akar, ziyareti sırasında görüştüğü sarı-kırmızılıların Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'a büyük bir sürpriz yaptı. Akar, Kolovetsios'u cep telefonundan aradığı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştürdü. İki Bakan'ın telefon görüşmesi sırasında renkli anlar yaşandı.

'SPORCULAR BARIŞ ELÇİLERİMİZ'

Akar, "Sporcular barış elçileridir. İlişkileri güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.