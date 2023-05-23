Manisa FK geleceğe bakacak

Spor Toto Birinci Lig'de son maçında evinde sezonu üçüncü sırada bitiren Pendikspor'a 5-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, geleceğe odaklandı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Play- Off hedeflerini geçen hafta kaybettiklerini belirterek, "Açıkçası Pendikspor maçının sonucu bizim için önemli değildi. Rakibimiz direkt Süper Lig'e yükselme beklentisiyle oynadı ve kazandı. Pendikspor çok kaliteli kadroya sahip. Biz ise daha orta ölçekli kadroya sahibiz. Bizim için sezon bitti. Play-Off'u çok istedik ama olmadı. Artık yeni sezon için nasıl bir plan yapacağız ona bakmamız lazım" dedi. Tecrübeli teknik direktörün önümüzdeki günlerde yönetimle bir görüşme yapacağı ve gelecek sezonun planlamasını yapacağı öne sürüldü. Koşukavak'ın futbolcular ve takım için yönetime sunmak için geniş çaplı bir rapor hazırladığı öğrenildi.

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