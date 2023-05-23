Merkezefendi hedefine ulaştı

TÜrkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk Denizli temsilcisi olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket başantrenörü Zafer Aktaş, ligde tutunmayı başarıp hedefe ulaştıklarını söyledi. Süper Lig'de 2. sezonunu tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2022-2023 sezonunu 11 galibiyet ve 41 puanla 13. sırada tamamladı. Sezon başında öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olarak açıklayan Aktaş, "Çok önemli galibiyetlere imza attık. Yine basketbol dünyasına oyuncular servis ettik. Oyuncularıma, teknik ekibime ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren yeni sezon hazırlıklarına daha da hız vereceğiz" dedi.



SEBAHATTİN ALP

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