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Haberler Spor Nazilli Belediye’de istifa depremi yaşandı

Nazilli Belediye’de istifa depremi yaşandı

23.5.2023

Gazete

Nazilli Belediye’de istifa depremi yaşandı
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta son hafta evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak yarıştaki rakiplerinden Batman Petrolspor'un da mağlup olmasıyla ligde kalmayı başaran Eşin Group Nazilli Belediyespor'da yönetim fire verdi. Nazilli Belediyespor Başkan Yardımcısı Ümit Özmen görevinden istifa etti. Özmen istifasını, sezonun son maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öte yandan yönetimin içerisinde bazı fikir ayrılıklarının olduğu ve Özmen'in ardından istifaların devam etmesinin beklenildiği öğrenildi.
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