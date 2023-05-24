Bodrum’un kozu Samet

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off çeyrek finaline kalan Bodrumspor'da Samet Yalçın, özgüven tazeledi. Göztepe ile eşleşen Bodrum temsilcisinde tecrübeli orta saha oyuncusu Yalçın, Göz-Göz ile sıralamayı belirlemek için oynadıkları son lig maçında attığı gol ile takımına saha avantajını elde etmesinde başrol oynadı. Bu sezon 35 maçta 9 gol atarak 3065 dakika kendine süre bulan deneyimli oyuncu, takımının başarısına önemli katkı sağladı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, finale odaklandıklarını belirterek, "Tecrübeli arkadaşımızın golü bize saha avantajını kazandırdı. Çeyrek final maçında onun bu performansı bize lazım olacak" dedi.

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