Efeler 09’un gurur kaynağı

TFF 3. Lig'deki ilk sezonunda Play-Off'a kalma başarısını gösteren Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nün golcü oyuncusu İshak Kurt liglere damga vurdu. Geçen sezon takımının Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e çıkmasında önemli katkıda bulunan 30 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon giydiği 31 maçta rakip fileleri 24 kez havalandırıp, gol kralı olmayı başardı. Takımının attığı 61 golün 24'e imza atan tecrübeli golcü aynı zamanda hem 3. Lig, hem 2. Lig, hem de 1. Lig'de mücadele eden meslektaşları arasında en çok gol atan isim olmayı da başardı. Kariyerinin en parlak dönemini geçiren golcü Kurt, gollerine Play-Off'ta da devam edeceğini söyledi.

RAMAZAN AYDEMİR