Ege’nin iki yüzü

Sezonun sona ermesiyle profesyonelligde mücadele Ege ekiplerindenkimileri hayal kırıklığıyaşarken kimileri ise bir üst ligeyükselme mücadelesini sürdürüyor. SporToto 1. Lig'de iddiasını sürdüren Göztepe,14 haftalık müthiş bir yenilmezlik serisiylesezonu Play-Off hattı içinde bitirerektaraftarına Süper Lig için umut verdi. Bodrumsporise ilk defa mücadele ettiği 1. Lig'deiddialı bir grafik sergileyerek sezonu 4. sıradatamamlayarak Play-Off oynamayı garantiledi.Çeyrek finalde eşleşen Göz-Göz ve Bodrum ekibi çıkışlarıyla göz doldurdu. Altınordu ve Denizli ise bu sezon taraftarını perişan etti. 2. Lig'e gerileyen İzmir ekibi ve Denizli temsilcisi, alt sıralardan kurtulamadı, düşüşün önüne geçemedi. 2. Lig'de mücadele eden ve sezon başından bu yana gösterdiği üst düzey performansla ligi 2. sırada tamamlayan Bucaspor 1928, Play-Off finallerinde rakibini bekliyor. Balıkesirspor ise bir türlü başarıyı elde edemedi ve düşüşe devam ederek lige veda etti. 3. Lig'de başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. tamamlayan Efeler 09 ise Play-Off oynama şansını elde etti. Artvin Hopa ile eşleşen Aydın ekibi, sezonu 2. Lig ile taçlandırmak istiyor. Ligi 6. sırada tamamlayan Kuşadasıspor çeyrek final heyecanı yaşıyor. Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak Aydın temsilcisi, yükselişini bir üst lig ile tamamlamak istiyor. Ligi 5. sırada tamamlayıp Play-Off oynamayı hak eden Ayvalıkgücü Bld ise Karaman FK ile kozlarını paylaşıp İkinci Lig'e yükselmek istiyor.