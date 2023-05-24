Ege’nin iki yüzü

Sezonun sona ermesiyle profesyonel ligde mücadele Ege ekiplerinden kimileri hayal kırıklığı yaşarken kimileri ise bir üst lige yükselme mücadelesini sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig'de iddiasını sürdüren Göztepe, 14 haftalık müthiş bir yenilmezlik serisiyle sezonu Play-Off hattı içinde bitirerek taraftarına Süper Lig için umut verdi. Bodrumspor ise ilk defa mücadele ettiği 1. Lig'de iddialı bir grafik sergileyerek sezonu 4. sırada tamamlayarak Play-Off oynamayı garantiledi.
HEM HÜZÜN, HEM SEVİNÇ
Çeyrek finalde eşleşen Göz-Göz ve Bodrum ekibi çıkışlarıyla göz doldurdu. Altınordu ve Denizli ise bu sezon taraftarını perişan etti. 2. Lig'e gerileyen İzmir ekibi ve Denizli temsilcisi, alt sıralardan kurtulamadı, düşüşün önüne geçemedi. 2. Lig'de mücadele eden ve sezon başından bu yana gösterdiği üst düzey performansla ligi 2. sırada tamamlayan Bucaspor 1928, Play-Off finallerinde rakibini bekliyor. Balıkesirspor ise bir türlü başarıyı elde edemedi ve düşüşe devam ederek lige veda etti. 3. Lig'de başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. tamamlayan Efeler 09 ise Play-Off oynama şansını elde etti. Artvin Hopa ile eşleşen Aydın ekibi, sezonu 2. Lig ile taçlandırmak istiyor. Ligi 6. sırada tamamlayan Kuşadasıspor çeyrek final heyecanı yaşıyor. Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak Aydın temsilcisi, yükselişini bir üst lig ile tamamlamak istiyor. Ligi 5. sırada tamamlayıp Play-Off oynamayı hak eden Ayvalıkgücü Bld ise Karaman FK ile kozlarını paylaşıp İkinci Lig'e yükselmek istiyor.
DOĞANCAN BİNGÖL