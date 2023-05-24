KSK’de takvim belli

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta beşinciliği elde eden Frutti Extra Bursaspor'la eşleşen Pınar Karşıyaka'nın çeyrek final serisindeki maç programı belli oldu. Saha avantajını elinde bulundurduğu seride rakibini 26 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak Kaf-Kaf, 30 Mayıs'ta Bursa'da rövanşa çıkacak.

TELEKOM YA DA GALATASARAY

Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finalist olacağı seride gerek olursa üçüncü ve son maç da İzmir'de oynanacak. Turu geçen taraf yarı finalde Türk Telekom- Galatasaray NEF eşleşmesinin galibiyle final için rakip olacak. Ligde normal sezonda Bursaspor'u evinde 81-80 yenen Karşıyaka, deplasmandaki rövanşı 106-99 kaybetti. Play-Off'un diğer eşleşmelerindeki lk maç programı ise şu şekilde: Cuma: (18.00) Türk Telekom-Galatasaray, Cumartesi: (18.00) Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa, (20.30) Fenerbahçe Beko-TOFAŞ.