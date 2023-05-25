Hamile tekvandocu kuşak atladı

Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando branşında spor yapan 3 aylık hamile Seher Gözükızıl, katıldığı kuşak sınavında spora olan tutkusuyla herkesin takdirini topladı. En küçüğü 6 yaşında olan yaklaşık 100 tekvandocunun katıldığı sınavda yer alan 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Gözükızıl, kendi kuşağının gerektirdiği tüm hareketleri yaparak sınavını geçmeyi başardı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki sınavda ayak teknikleri ve hayali dövüş sanatlarını sergiledikten sonra, sporcular tekvando felsefesi üzerine sözlü sınava tabi tutuldu. Sarıdan siyah kuşağa kadar ilerleme kaydeden sporcuların baş antrenörü Derya Uyankaya, "Tekvando branşına çok fazla talep var. Bu talebi karşılamak için her gün antrenman yapıyoruz. Kepez Belediyesi'nin bize verdiği imkanlarla geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu.

DİĞER