Spor Toto 1. Lig'de istikrarsız sonuçlarla Play- Off'a kalamayan Manisa FK'da belirsizlik hakim. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takım sezonu ilk 6 dışında tamamlayınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Deneyimli teknik adamın başarısızlık nedeniyle camia tarafından tepkilerle karşılaşması geleceğini belirsiz hale getirdi. Siyah-beyazlı yönetimin 50 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşme halinde olduğu ve sezon değerlendirmesi yapacakları öğrenildi. Koşukavak'ın yönetime sunmak için geniş çaplı bir rapor hazırladığı ve yönetimin bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik adamın akıbetiyle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar vermesi bekleniyor.

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