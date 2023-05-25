Play-off günü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 yıl sonra profesyonel kategoriye döndüğü sezonu 54 puanla beşinci sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Ayvalıkgücü Belediyespor, çeyrek final maçında Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karaman Kemal Kaynaş Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ayvalıkgücü, tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde saha dezavantajına rağmen rakibini elemeye çalışacak.



FİNAL TARAFSIZ SAHADA

2. Grup'ta normal sezonu 51 puanla 6'ncı sırada tamamlayarak Play-Off'a kalan Kuşadasıspor ise 66 puan toplayıp 3'üncü sırayı alan Orduspor 1967'ye konuk olacak. Yeni Ordu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan galip ayrılacak ekip yarı finale yükselecek. Turu geçecek ekipler yarı finalde birbiriyle eşleşecek. Bu turu da geçen finalist takım ise grup ikincisi olarak direkt finale kalan Alanya Kestelspor'la 2'nci Lig'e çıkmak için tarafsız sahada karşılaşacak.

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