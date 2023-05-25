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Haberler Spor Rüyası gerçek oldu

Rüyası gerçek oldu

İzmir Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Rüya Ceylan, 62 kişinin yarıştığı 57 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

25.5.2023

Gazete

Rüyası gerçek oldu
Türkiye Judo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. 69 ilden 505'i kadın 1051 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonanın son gününde madalyalarıyla kürsüde yer alan judokalar belirlendi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
İzmir Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Rüya Ceylan, 62 kişinin yarıştığı 57 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Sporcularını tebrik eden İzmir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ümit Ülkü, "Rüya Ceylan evladımızı ve sporcularımızın üzerinde emeği olan sayın hocalarımızın başarılarının devamını diliyorum. Toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Şampiyonada kadınlar kategorisinde 63 kiloda Sevim Margaret Bilen, +63 kiloda Hatice Tuana Balcı birinci olurken, erkeklerde ise 66 kiloda Yiğit Dinçer, 73 kiloda Kerem Ateş Yalçın, +73 kiloda ise Muhammed Hamza Aydilek şampiyon oldu.
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