Kupa finali İzmir’de

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda finalin adresi İzmir oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in adını finale yazdırdığı kupa maçı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022- 2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Gürsel Aksel Stadı, 2020-2021 sezonunda da finale ev sahipliği yapmıştı. Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

AÇILIŞI 19 TEMMUZ'DA

FENERBAHÇE Kulübü'nün yaptığı konteyner bağışının imza töreni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımlarıyla düzenlendi. Törende açıklama yapan Koç, "TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz.