Menemen FK’da belirsizlik var

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda lige tutan Menemen FK'da belirsizlik hakim. Sezonu aldığı istikrarsız sonuçlar nedeniyle düşme korkusuyla geçiren Menemen'de yeni sezonda nasıl bir yol haritası çizileceği merak konusu. Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli yönetimin Menemenli iş adamları ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile transfer yasağını kaldırmaya yönelik görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Oyuncuların ve camianın geleceği görememesi, takımın dağılmayla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Transfer yasağının kalkmaması ve oyuncuların ödemelerinde aksamalar olması nedeniyle transfer döneminde oyuncuların birçoğunun ayrılması gündeme gelebilir. İzmir temsilcisi, sorunları gidermek için fon arayışını sürdürüyor.

DOĞANCAN BİNGÖL