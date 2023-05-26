  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen FK’da belirsizlik var

Menemen FK’da belirsizlik var

26.5.2023

Gazete

Menemen FK’da belirsizlik var

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda lige tutan Menemen FK'da belirsizlik hakim. Sezonu aldığı istikrarsız sonuçlar nedeniyle düşme korkusuyla geçiren Menemen'de yeni sezonda nasıl bir yol haritası çizileceği merak konusu. Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli yönetimin Menemenli iş adamları ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile transfer yasağını kaldırmaya yönelik görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Oyuncuların ve camianın geleceği görememesi, takımın dağılmayla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Transfer yasağının kalkmaması ve oyuncuların ödemelerinde aksamalar olması nedeniyle transfer döneminde oyuncuların birçoğunun ayrılması gündeme gelebilir. İzmir temsilcisi, sorunları gidermek için fon arayışını sürdürüyor.

DOĞANCAN BİNGÖL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA