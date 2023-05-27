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Haberler Spor Eyüpspor 120+2’de turladı

Eyüpspor 120+2’de turladı

27.5.2023

Gazete

Eyüpspor 120+2’de turladı
Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belirleneceği Play-Off'ların ikinci seansında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşılaştı. 90 dakikalık normal süresi golsüz sona eren mücadelede tek gol 120+2'de geldi. Alpaslan Öztürk uzaktan attığı enfes golle Eyüpspor'u Play- Off'ta yarı finale taşıdı ve Bodrumspor'un rakibi yaptı. Eşleşme iki maç üzerinden oynanacak. İlk mücadele Eyüpspor'un sahasında, ikinci karşılaşma Bodrumspor'un evinde oynanacak. Turu geçen takım, Pendikspor ile tarafsız sahada Play-Off finaline çıkacak.
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