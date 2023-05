İzmir’de başarılar sürecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Konuk olduğu canlı yayında yaptığı konuşmada Türkiye'nin son yıllarda spor devrimi yaptığına dikkat çeken Kasapoğlu, "Spor turizmiyle, gelişimiyle, stat, salon, altyapıları ve diğer tesislerle Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirdik" dedi. Geride kalan senede 50'den fazla branşta madalya kazanma başarısı gösterildiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Güreş ve halter haricinde iddialı branşımız yoktu. Şimdi eskrimde, modern pentatlonda madalya alma konumuna geldik ve bu 21 yıllık sürecin yansımasıdır. Urla'da yelkenle ilgili atılım yapıyoruz. İnciraltı'ndaki, Karşıyaka'daki tesislerle başarılarımıza devam edeceğiz. Türkiye cimnastikte var, boksta eskisinden daha güçlü" ifadelerini kullandı.



MİLLİ SPORCUYA BURS

Üniversitelerde öğrenci, avukat, diş hekimi olan milli sporcuların olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu bir devrimdir. Türkiye'nin hayal edemediği

bir noktadayız. Milliler yüzde yüz burslu okuyor. 'Hem spor, hem kariyer yaparım' diyor. Gelecekte bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandıracağız. Bizde umut var ve o umuda yönelik çaba var" ifadelerini kullandı. 10 Haziran'da Manchester City ve Inter arasında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline de değinen Kasapoğlu, Türkiye'nin her yerde her branşta her organizasyonu yapabilecek düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.

