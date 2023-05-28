Bodrum mucizesi

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor mucizesi yaşanıyor. Kulüp tarihinde ilk kez bu sezon 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar adını Play-Off yarı finaline yazdırıp büyük başarı elde etti. Sezon boyunca sadece 1 hafta ilk 7 dışında kalıp lig sonunda da Play- Off'lara adını yazdıran Bodrumspor, çeyrek final maçında Göztepe'yi 3-1 yenerek yarı finalde Sakaryaspor'u eleyen Eyüpspor'un rakibi oldu. Bodrumspor'da alınan kritik galibiyet sonrası zafer coşkusu yaşanırken, futbolcular ve teknik ekip tribünlerle adeta bütünleşti. Karşılaşma oynanırken tezahüratları bir an olsun dinmeyen yeşil-beyazlı taraftarlar müsabaka sonrası da desteğini sürdürürken Bodrum İlçe Stadı'nı adeta bayram yerine çevirdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Eyüpspor'u da yeneceklerine inandığını ifade etti.



BAŞKAN KARAKAYA İNANÇLI

Karakaya, "Çok iyi mücadele ederek, bileğimizin hakkıyla Göztepe'yi eledik. Galibiyet, stadı dolduran Goca Bodrum taraftarına ve kalbinde Bodrum sevdası olanlara armağan olsun. Yarı finalde rakibimiz Eyüpspor. Yine Goca Bodrumlu taraftarlarımızla beraber başaracağız" dedi.

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