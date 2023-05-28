Denizlili sporculardan 2 altın madalya birden

Denizli Bisiklet Takımı, Balıkesir ve Bodrum'da düzenlenen bisiklet yarışlarından ödüllerle döndü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan Türkiye Kupası U15 - U17 2. Etap yarışlarında, Denizli Bisiklet Takımının parlayan yıldızı Buse Ertekin, U17 Yol ve Kriteryum Kategorilerinde olmak üzere toplam 2 altın madalya kazandı. Her iki yarışta rakiplerine büyük fark atan Buse, 75 tam puan alarak Genel Klasmanda ilk sıraya yerleşerek, Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) yolunda büyük avantaj yakaladı. Bisikletçiler 6-7 Haziran'da Okullararası, 24-25 Haziran'da ise Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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