Manisa FK Adem Büyük ile vedalaştı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefini tutturamayan Manisa FK'da futbolcu Adem Büyük ile yollar ayrıldı. Geçen sezon yaz döneminde 2+1 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcuyla karşılıklı olarak anlaşan yönetim, sözleşmesini feshetti. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan desteklerinden dolayı Adem'e teşekkür ederken Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan'ın da yer aldığı görüşmede, tecrübeli futbolcuya kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim ederek vedalaştı. Büyük umutlarla Yeni Malatya'dan Manisa FK'ya transfer olan Adem Büyük bu sezon 25 maçta forma giyerken 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Erzurum maçı sonrası Nizamettin ile birlikte kadro dışı kalan 35 yaşındaki futbolcu son 5 maçta forma giyemedi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Adem Büyük'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



CÜNEYT HASÇELİK

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