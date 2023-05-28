Pendikspor beklemede

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 67 puanla 3. sırada tamamlayarak direkt Play-Off finali oynamaya hak kazanan Pendikspor rakibi bekliyor. İstanbul ekibi çeyrek final ve yarı final maçlarından muaf olurken, 8 Haziran'da oynanacak final maçında Eyüpspor-Bodrumspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan final maçını kazanan ekip direkt Süper Lig'e adını yazdıracak. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı planlayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde final hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosunda Regattin, Kappel ve Thuram gibi önemli gol silahları bulunan İstanbul temsilcisi Süpe Lig'in favorilerinden biri olarak görülüyor.

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