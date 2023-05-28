Sakaryaspor direnemedi

Yenİ çıktığı 1. Lig'de Play-Off'lara kalma başarısını gösteren Sakaryaspor'da, Play-Off 1. Turu'nda güçlü rakibi Eyüpspor'a yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor. Maçın golsüz eşitlikle sona eren normal bölümünde, 120+1'de Eyüpsporlu Alpaslan'ın uzaklardan attığı golle elenen Bodrum'da teknik direktör Taner Taşkın maç sonu oldukça üzgündü. Taşkın, "Penaltılarda elenseydik bu kadar üzülmezdim çünkü o şansı hak etmişti oyuncular. Bu turu geçseydik, Allah'ın izniyle finali görürdük diye düşünüyorum ve finalde de ciddi işler yapabilirdik ama maalesef buraya kadarmış" dedi. Sakaryaspor'ya 1.5 yıllık daha kontratı olduğunu anımsatan Taşkın, "Benimle çalışmak istemezlerse, anlayışla karşılarım. Benim sözleşmemde tazminat maddesi olmaz" diye konuştu.

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