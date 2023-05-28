Taşdemir’in gözü finalde

Geçen sezon TFF 2. Lig'de Play- Off şampiyonu olup, 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir haklı bir gurur yaşadıklarını söyledi. Çok farklı bir noktaya geldiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Çok zorlu bir maç oynadık. Sezon başından beri bizleri, yönetimimizi, taraftarımızı mutlu eden oyuncularımız, Göztepe karşısında da görevlerini layıkıyla yerine getirdi. Göztepe etkili bir takım. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Rakibimiz de belli oldu. Artık çok farklı bir noktaya geldik. Eyüpspor maçlarında da gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.Yeşil-beyazlılarda 10. sezonunu geçiren Celal Dumanlı, futbol ve Bodrum tarihine adını bir kez daha yazdırmak istiyor. Amatörden beri Süper Lig haricindeki tüm liglerde Bodrumspor formasını başarıyla terleten tecrübeli forvet, Türkiye'nin en üst düzey liginde de görev yapmanın hesaplarını yapıyor. Yıllardır istikrarlı performansı ve attığı gollerle takımının değişilmez isimlerinden olan Celal, kritik Göztepe maçında da Aminu'nun kaydettiği 3. golde pası veren isim olmuştu. Kariyerinde sadece Bodrum forması giyen Celal, 221 resmi maçta 42 kez fileleri sarsarken, 10 kez de asist yapmayı başardı.