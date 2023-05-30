Başkan Erdoğan’a tebrik yağdı

Geçtiğimiz gün yapılan tarihi seçimde yeniden iktidara gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dört büyükler olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinden tebrik mesajı geldi.

Galatasaray, "28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz" denildi. Fenerbahçe, "28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. Trabzonspor, "Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.