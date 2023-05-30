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Haberler Spor Eyüpspor’un Burak ısrarı

Eyüpspor’un Burak ısrarı

30.5.2023

Gazete

Eyüpspor’un Burak ısrarı
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off Yarı Finali'ne kalarak Süper Lig'e bir adım daha yaklaşan Eyüpspor'un Burak Yılmaz ısrarı sürüyor. İstanbul ekibi, Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'dan ayrılan eski milli oyuncu Burak Yılmaz'ı yeni sezonda kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. 37 yaşındaki oyuncunun ismi Beşiktaş ile de ciddi şekilde anılırken, Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın, G.Saray ve milli takımdan takım arkadaşı olan Yılmaz'ı özel olarak arayarak ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. 1. Lig'de mücadele etmesine rağmen kadrosunda bir çok yıldız barındıran İstanbul ekibi, Burak Yılmaz transferini gerçekleştirerek bomba patlatmaya hazırlanıyor.
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