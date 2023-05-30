Manisa’da Ayberk’e müthiş kanca

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefini tutturamayan Manisa FK'da genç oyuncu Ayberk Karapo şimdiden transferin gözdesi oldu. Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu için yoğun trafik yaşanması bekleniyor. Takımı hedefe ulaşamasa da performansıyla dikkat çeken Ayberk için Süper Lig'in en büyük şampiyon adayı Galatasaray'ın devrede olduğu ortaya çıktı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek vaat eden yıldız adayını yakın takibe aldığı ve özel olarak izlettiği öğrenildi.



YÖNETİM KARARSIZ

Ayberk'e yurtdışından da yoğun ilgi var. Başta Portekiz ekibi Porto olmak üzere Bundesliga ekiplerinin de radarına giren genç stoper için yaz transfer döneminde Manisa FK yönetiminin kapısını çalması bekleniyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir karar vereceği ise belirsizliğini koruyor.



KOŞUKAVAK'IN DURUMU BELİRSİZ

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off trenini kaçıran Manisa FK yeniden başa dönerken, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Takımı hedefe ulaştıramayan yönetimin, genç teknik adamla yollarını ayırması beklenirken son karar Koşukavak ile yapılacak toplantı sonrasında netleşecek. Teknik direktör Levent Eriş'in yerine ikinci devre takımın başına geçen Koşukavak, 16 maçta 27 puan toplamıştı. 50 yaşındaki teknik adamın kulüple 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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