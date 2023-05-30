Spor Toto 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden ve Göztepe'yi eleyerek Play-Off Yarı Finali'ne adını yazdıran Bodrumspor'da başkan Rıza Karakaya önemli açıklamalar yaptı. Yarın yarı final maçında deplasmanda karşılaşacakları Eyüpspor'un kendilerinden en az 8 kat fazla bütçeye sahip olduğunu belirten Karakaya, 'Başarı para değil, yürek işi' diyerek İstanbul ekibinden çekinmediklerini dile getirdi. Mütevazi bir kadroyla mücadele ettiklerini hatırlatan Karakaya, "Sezon başında hedefimiz lige tutunmaktı. Birlik ve beraberlikle boyumuzdan büyük işler yaptı. Buraya kadar gelmişken sonunu getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"SÜPER LİG'E RENK KATARIZ "

Sezonu hedefin üstünde bitirdiklerini belirten başkan Karakaya, "Eyüpspor'a büyük saygı duyuyoruz. Ancak onlar şampiyonluk hedefiyle yola çıktılar. Biz ise rahatız, stres yapmıyoruz. Yarı finali geçersek, finalde Pendik'e göre Süper Lig şansımız yüzde 50'in üzerine çıkar. Süper Lig'de İstanbul takımı istenmiyor. Ancak rakiplerimizin ikisi de İstanbul'lu. Bu da insanların Bodrumspor'a daha sempatiyle bakmasına yol açıyor. Bu açıdan Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyorum" dedi.



"MAÇLARI İZMİR'DE OYNAYABİLİRİZ"

Mevcut Bodrum İlçe Stadı'nda Süper Lig'e hazır hale gelmesi için tadilatlara başladıklarını ifade eden Karakaya, "Mevcut stadın Süper Lig standartlarına uygun hale gelebileceğine inanıyorum. Ancak aksi olursa maçlarımızı İzmir'de oynarız. İzmir bizim evimiz. Geçen sezon İzmir'deki final maçında bize inanılmaz destek verdiler" dedi. Kadroda istikrara inandığını belirten Karakaya, "Son 10 yılda kadromuzu hep koruduk. Süper Lig'e çıksak da bu değişmez. İskelet kadromuzla yola devam ederiz" dedi.



DEPLASMANDA GÜVEN VERİYOR

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında yarın İstanbul'da Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Bodrumspor, bu sezon deplasmanlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar normal sezonda şampiyon Yılport Samsunspor'un ardından dış sahada en başarılı ikinci takım oldu. Gurbette 18 müsabakaya çıkan Ege temsilcisi 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek 31 puan topladı. Bu arada Eyüp Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.



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