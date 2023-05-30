Sakaryaspor yine başa döndü

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a adını yazdıran Sakaryaspor, çeyrek finalde Eyüpspor'a 120+3'te yediği golle elenmenin şokunu üzerinden atlatmaya çalışıyor. Süper Lig hayallerine erken son veren Körfez ekibi, Eyüpspor maçının ardından dağılan futbolcularla bir araya gelecek. Öncelikle iç transferde yola devam etmek istediği futbolcularla görüşme yapacak olan Sakarya yönetimi, daha sonra dış transfere ağırlık verecek. Bu sezon takımın attığı 59 golün 19'una imza atan Kasongo'nun gelen tekliflere rağmen takımda tutulması planlanıyor. Yönetim, sözleşmesi devam eden teknik adam Taşkın ile yola devem edip etmeme konusunda henüz net bir karar verebilmiş değil.

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