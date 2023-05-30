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Haberler Spor Samsunspor’dan Okan hamlesi

Samsunspor’dan Okan hamlesi

30.5.2023

Gazete

Samsunspor’dan Okan hamlesi
Spor Toto 1. Lig'de lider olarak Süper Lig'e adım atan Samsunspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Karadeniz ekibi, 1 numaralı mevkii için gündemine Galatasaray'dan kaleci Okan Koçuk'u ekledi. 27 yaşındaki futbolcuyla teknik direktör Hüseyin Eroğlu bağlantıya geçerken, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım da Okan Koçuk temasını doğruladı. Yıldırım, "Okan Koçuk'u istiyoruz. Hocamız görüştü. 'Beni oynatacaksanız gelmek istiyorum.' dedi. Okan'ı Samsunspor'da görmek istiyoruz" sözlerini sarf etti. Bursaspor altyapısından yetişen Okan, Bandırma ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Aslan'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresun'da kiralık olarak geçirmişti.
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