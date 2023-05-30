Somaspor kolları sıvadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu tamamlayan Somaspor, sözleşmesi bitmek üzere olan 9 oyuncuyu görüşme odasına davet edecek. Son haftalarda yakaladığı çıkışla ilk 6 hedefine yaklaşan ancak Play-Off'u bir puanla kaçıran Manisa temsilcisi yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvadı. Bu sene sonunda sözleşmesi bitecek Kadir Kurt, Yusuf Türk, Kenan Fakili, Ahmet Demirli, Şener Kaya, Yusuf Ensar Poyrazlı, Osman Hanoğlu, Serkan Gölükçü ve Enes Tayfun ile görüşecek siyah-beyazlılar, sözleşmesi 31 Haziran tarihi itibariyle sona erecek olan 9 isme teklif götürerek nikah tazelemek istiyor. Öte yandan Soma'nın sezon boyunca forma şansı bulmakta zorluk yaşayan oyuncularla da yolları ayırabileceği öğrenildi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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